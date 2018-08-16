Кроос: Слова Озіла про расизм у збірній Німеччини – нісенітниця

Хавбек збірної Німеччини Тоні Кроос прокоментував скандальне завершення кар'єри Месута Озіла у національній команді.

"Взагалі Месут – шановний гравець національної команди, і як футболіст він заслужив на краще прощання зі збірною. Але те, як він завершив кар'єру в національній команді – неприйнятно.

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Деякі частини його заяви мають вірний сенс, але вони приховані за товстим шаром нісенітниці. Думаю, він прекрасно розуміє, що расизму в збірній і Німецькому футбольному союзі немає", – передає слова Крооса Bild.

Нагадаємо, Месут Озіл завершив кар'єру у збірній Німеччини після провалу на ЧС-2018, звинувативши Німецький футбольний союз у расизмі.