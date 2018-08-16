Кроос останется в сборной Германии до Евро-2020

Хавбек Тони Кроос рассказал, как долго собирается играть за национальную сборную.

"Я точно продолжу выступления в сборной Германии в Евро-2020. Моя главная цель – выступить там лучше, чем на последнем нашем чемпионате Европы.

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До ЧМ-2018 и особенно после него я много думал о том, чтобы завершить выступления в сборной. Конечно, на это повлияла наша неудача на турнире. Я чувствую, что сейчас мне нужно больше времени на отдых, чтобы демонстрировать надлежащий уровень футбола. Предыдущие сезоны были очень успешными, но в то же время очень изнурительными. Мысли о прекращении международной карьеры возникали, однако разговор с Йоахимом Левом убедил меня остаться.

Сначала я проконсультировался со своей женой. Джесси была бы невероятно счастливой, если бы я больше времени проводил в семье, но она первой мне сказала: "Дорогой, ты не можешь уйти из сборной таким образом". Затем поговорил с братом Феликсом и сыном Леоном, после чего окончательно принял решение.

еон очень болеет за мадридский Реал и сборную Германии. Он хотел, чтобы я продолжил играть за Манншафт, а отказать ему было практически нереально", – сказал Тони Кроос в эксклюзивном интервью изданию Bild.