Кроос виділив ключовий фактор у боротьбі Реала й Барселони за іспанську корону

Хавбек Реала Тоні Кроос поділився очікуваннями перед відновленням Прімери.

"Ми можемо тільки сподіватися, що Барселона десь поступиться і дасть нам шанс. Нам все ще не вистачає певної послідовності, інакше ми б пішли на перерву лідерами ліги.

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Все буде залежати від того, у кого менше травм. Вам знадобиться кожен гравець. Команда, яка найкраще впорається з цією незнайомою ситуацією, в підсумку і стане чемпіоном. Ігри покажуть фізичний стан команд, тому що ви не можете визначити це на тренуваннях, вам залишається лише підготуватися якнайкраще. У першій грі ми побачимо, де ми перебуваємо", – цитує Крооса Goal.

Нагадаємо, після 27 турів Реал поступається Барселоні двома очками. Мадридці відновлять сезон 14 червня домашнім матчем з Ейбаром.

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