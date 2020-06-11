Реал не гратиме на стадіоні Атлетіко – у Мадриді прийняли радикальне рішення щодо фанатів

Королівський клуб не має наміру користуватись допомогою Атлетіко, навіть, якщо це в інтересах вболівальників Реала.

Реал однозначно вирішив дограти матчі нинішнього сезону на стадіоні Альфредо ді Стефано (6 тисяч місць), повідомляє Marca.

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Окрім цього, керівництво мадридського клубу не пускатиме вболівальників на трибуни, навіть з дозволом на це від Ла Ліги.

Нагадаємо, "вершкові" розпочали реконструкцію своєї домашньої арени Сантьяго Бернабеу, тому не мають можливості там грати. Раніше президент Атлетіко заявив, що готовий надати стадіон "матрацників" Ванда Метрополітано для домашніх матчів Реала.

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