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Реал не гратиме на стадіоні Атлетіко – у Мадриді прийняли радикальне рішення щодо фанатів

00:40 74 Читать на русском
Реал не гратиме на стадіоні Атлетіко – у Мадриді прийняли радикальне рішення щодо фанатів
Фани Реала / Фото EPA

Королівський клуб не має наміру користуватись допомогою Атлетіко, навіть, якщо це в інтересах вболівальників Реала.

Реал однозначно вирішив дограти матчі нинішнього сезону на стадіоні Альфредо ді Стефано (6 тисяч місць), повідомляє Marca.

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Окрім цього, керівництво мадридського клубу не пускатиме вболівальників на трибуни, навіть з дозволом на це від Ла Ліги.

Нагадаємо, "вершкові" розпочали реконструкцію своєї домашньої арени Сантьяго Бернабеу, тому не мають можливості там грати. Раніше президент Атлетіко заявив, що готовий надати стадіон "матрацників" Ванда Метрополітано для домашніх матчів Реала.

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Теги
Атлетіко Атлетіко Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Ванда Метрополітано Сантьяго Бернабеу
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