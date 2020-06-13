Кроос выделил ключевой фактор в борьбе Реала и Барселоны за испанскую корону

Хавбек Реала Тони Кроос поделился ожиданиями перед возобновлением Примеры.

"Мы можем только надеяться, что Барселона где-то уступит и даст нам шанс. Нам все еще не хватает определенной последовательности, иначе мы бы пошли на перерыв лидерами лиги.

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Все будет зависет от того, у кого меньше травм. Вам понадобится каждый игрок. Команда, которая лучше справится с этой незнакомой ситуацией, в итоге и станет чемпионом. Игры покажут физическое состояние команд, потому что вы не можете определить это на тренировках, вам остается только подготовиться как можно лучше. В первой игре мы увидим, где мы находимся", – цитирует Крооса Goal.

Напомним, после 27 туров Реал уступает Барселоне два очка. Мадридцы возобновят сезон 14 июня домашним матчем с Эйбаром.

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