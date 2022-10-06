"Бувають такі дні, коли м'яч не хоче заходити у ворота. Це був матч на 7:1. Зрештою ми набрали три очки, а це головне. Ми провели хороший перший тайм, тиснули на суперника, показували якісний футбол. Потрібно було просто більше забити.

Реал – Шахтар – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Анчелотті сказав нам у перерві, що не можна втрачати концентрацію. Дивно бачити такий підсумковий рахунок. Впевнений, що в наступних матчах надолужимо.

Для нас важливо якнайраніше гарантувати собі плей-офф. Поки що Реал набирає максимум очок, краще неможливо. Через тиждень плануємо ще раз переграти Шахтар і закрити питання виходу з групи", – цитує Крооса Defensa Central.

Шахтар поступився Реалу в третьому турі Ліги чемпіонів, однак з мінімальним рахунком. "Гірники" залишилися на другому місці в групі. Анатолій Трубін зробив 11 сейвів, а от Андрій Лунін роботи майже не мав.

Реал мінімально переграв Шахтар у матчі ЛЧ – Лунін знову пропустив, Мудрик пробачив, шедевр Зубкова, 11 сейвів Трубіна