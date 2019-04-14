Кроос може пропустити матч з Леганесом

Головний тренер Реала Зінедін Зідан повідомив, чому півзахисник Тоні Кроос пропустив ранкове тренування.

"Кроос досягнув дуже багато за ці роки, і я розраховую на нього. Однак я хочу побачити в дії інших гравців. Тоні дуже якісний футболіст, і це не зміниться.

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Здається, у Крооса гастроентерит. Він погано себе почував минулої ночі і не прийшов сьогодні. Завтра побачимо, але сьогодні він не міг тренуватися", – сказав Зідан на передматчевій конференції, передає журналіст Дермот Корріган у своєму твіттері.

Нагадаємо, що Реал зіграє проти Леганеса завтра, 15 квітня. Початок матчу – о 22:00.

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