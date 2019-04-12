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Кроос однозначно прокоментував чутки про свій відхід з Реала

17:58 268 Читать на русском
Кроос однозначно прокоментував чутки про свій відхід з Реала
Тоні Кроос / Фото Diario AS

Півзахисник Реала Тоні Кроос не має наміру покидати Сантьяго Бернабеу.

"Абсолютно неправдива інформація", – написав Кроос в твіттері коментарем до публікації видання AS, яке раніше заявляло, що німецький півзахисник хоче покинути мадридський клуб.

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Нагадаємо, 29-річний гравець захищає кольори "вершкових" з 2014 року, перейшовши з Баварії.

В поточному сезоні Ла Ліги Кроос провів 23 поєдинки, в яких відзначився 4-ма асистами.

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