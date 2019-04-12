Кроос однозначно прокоментував чутки про свій відхід з Реала

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Зінченко може зіграти у дербі проти Манчестер Юнайтед – відомий стан здоров'я українцяАнглія — 15:30 1368
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