Хавбек поділився думками щодо фінішу ігрової кар'єри в інтерв'ю Bild.

Кроос завершив кар'єру у збірній Німеччини

"Я вважаю, що 2023-й буде відповідним роком, мені вже буде 33. Мені ще належить вирішити, продовжувати контракт із Реалом на рік чи два. Наразі це не вирішено. Та я абсолютно впевнений, що завершу кар'єру в Реалі.

Не хочу звинувачувати всіх у Німеччині, оскільки чимало фанатів оцінили мою гру, та інколи в мене виникало відчуття, що люди недооцінюють зроблене мною за 11 років. Усе інакше в Іспанії. Усі вдячні мені з першого матчу, що відбувся сім років тому", – зауважив ветеран.

Відзначимо, що Тоні Кроос провів за Реал 320 матчів у всіх турнірах, у яких забив 22 м'ячі. З "вершковими" німець здобув 2 чемпіонства, 2 Кубки Іспанії, 3 кубки Ліги чемпіонів, 2 Суперкубки УЄФА та 4 титули клубного чемпіона світу.

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