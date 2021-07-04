Хавбек поделился мыслями относительно финиша игровой карьеры в интервью Bild.

Кроос завершил карьеру в сборной Германии

"Я считаю, что 2023-й будет соответствующим годом, мне уже будет 33. Мне еще предстоит решить, продлевать контракт с Реалом на год либо два. Пока это не решено. Но я абсолютно уверен, что завершу карьеру в Реале.

Не хочу обвинять всех в Германии, потому что многие фанаты оценили мою игру, но иногда у меня возникало ощущение, что люди недооценивают сделанное мной за 11 лет. Все иначе в Испании. Все благодарны мне с первого матча, который состоялся семь лет назад", – отметил ветеран.

Напомним, что Тони Кроос провел за Реал 320 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 мяча. Со "сливочными" немец завоевал 2 чемпионства, 2 Кубка Испании, 3 кубка Лиги чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА и 4 титула клубного чемпиона мира.

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