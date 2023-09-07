"Це перший збір збірної, на який я приїхав з Бенфіки. Тепер розумію Віталія Миколенка, який якось в інтерв'ю казав, що відчуття інші, ніж коли приїжджаєш з внутрішнього чемпіонату.

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Скучив за партнерами. Дуже не терпиться проявити себе на полі", – написав Трубін на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, 22-річний голкіпер перебрався у Бенфіку на початку серпня, однак поки що не дебютував за нову команду. Ситуацію для українця має полегшити відхід Одіссеаса Влаходімоса в Ноттінгем Форест.

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