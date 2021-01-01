Перший тайм пройшов рівно, і команди пішли на перерву без голів. У другій половині у Вест Хема на полі з'явився Андрій Ярмоленко, який і долучився до вирішального гола на 85 хвилині, коли після сильної передачі Крессвела м'яч відскочив від українця до Соучека, і чех приніс перемогу "молоткам". Додамо, що ця перемога стала першою для Девіда Мойєса на "Гудісон Парк" після того, як він покинув Евертон.

Вест Хем із Ярмоленком на останніх хвилинах вирвав перемогу над Евертоном

Таким чином, Вест Хем набрав 26 очок та піднявся на 10 місце, Евертон з 29 пунктами залишився четвертим.