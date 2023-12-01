Ганебна поразка турків у відеоогляді матчу Бешикташ – Брюгге – 0:5
07:30 - Читать на русском
Брюгге розтрощив Бешикташ (5:0) у п'ятому турі Ліги Конференцій. Відео голів та огляд зустрічі дивіться на "Футбол 24".
завершено
"Чорні орли" зазнали чергового фіаско в Лізі конференцій. Домашній матч проти Брюгге перетворився на жахіття. Бешикташ пропустив п'ять м'ячів, а гол престижу забити не зумів. У підсумку бельгійці святкували суху перемогу 5:0.
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Бешикташ з одним балом посідає останнє місце у своїй групі. Брюгге та Буде-Глімт вийшли в наступну стадію, набравши 13 та 10 очок відповідно.
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