Брюгге розтрощив Бешикташ (5:0) у п'ятому турі Ліги Конференцій. Відео голів та огляд зустрічі дивіться на "Футбол 24".

"Чорні орли" зазнали чергового фіаско в Лізі конференцій. Домашній матч проти Брюгге перетворився на жахіття. Бешикташ пропустив п'ять м'ячів, а гол престижу забити не зумів. У підсумку бельгійці святкували суху перемогу 5:0.

Ліга конференцій: Фонсека вийшов у плей-офф, чергове фіаско кривдника Динамо, сенсаційний учасник вилетів

Бешикташ з одним балом посідає останнє місце у своїй групі. Брюгге та Буде-Глімт вийшли в наступну стадію, набравши 13 та 10 очок відповідно.