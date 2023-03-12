МЛС, 3-й тур

Нью-Йорк Сіті – Інтер Маямі – 1:0

Гол: Макві, 36 (аг.)

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У черговому турі МЛС Інтер Маямі на виїзді поступився Нью-Йорк Сіті. Долю матчу вирішив курйозний гол, забитий наприкінці першого тайму. Після подачі зі штрафного шведський захисник Крістофер Макві намагався завадити суперникам і зрізав сферу у власні ворота. У гостей було достатньо шансів, аби відігратись, але все завершилось втратою очок.

Український захисник Інтера Сергій Кривцов вже втретє вийшов у старті й відіграв увесь матч. На 59-й хвилині наш співвітчизник заробив жовту картку. Статистичний портал Sofascore поставив Кривцову одну з найгірших оцінок серед гравців обох команд – 6,3. Стільки ж заробили партнери українця – Ніколас Стефанеллі (відіграв 68 хвилин) та Брайс Дюк (вийшов на заміну у 2-му таймі).

В активі Кривцова 1 винос м'яча, 1 перехоплення, 1 наземна виграна дуель з 5, 1 вдала повітряна дуель з 3, 11 втрат м'яча, 3 фоли, 6 успішних довгих пасів з 12. Точність передач українця становила 81% (43/53).

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