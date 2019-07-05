Шахтар – Юрдінген – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Шахтар не зміг обіграти Юрдінген у товариському матчі. Дивіться відео голів поєдинку на сайті "Футбол 24".

Товариський матч

Шахтар – Юрдінген – 1:1

Голи: Бланко Лещук, 62 – Байстер, 81

Шахтар втратив перемогу над Юрдінгеном чемпіона світу-2014 – перший пропущений гол при Каштру

Донецький Шахтар сьогодні, 5 липня, провів перший поєдинок на передсезонних зборах в Австрії, суперником став Юрдінген. У першому таймі гра була рівною, а команди голів не забивали.

Натомість, у другій половині зустрічі "гірники" зусиллями Бланко Лещука вийшли вперед, але пропустили наприкінці поєдинку. У підсумку – нічия 1:1.

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