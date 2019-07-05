toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Товариські матчі
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО - ВАККЕР ШАХТАР - ЮРДІНГЕН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шахтар – Юрдінген – 1:1 – відео голів та огляд матчу

16:04 322 Читать на русском
Шахтар – Юрдінген – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Шахтар – Юрдінген – відео голів та огляд матчу

Шахтар не зміг обіграти Юрдінген у товариському матчі. Дивіться відео голів поєдинку на сайті "Футбол 24".

Товариські матчі
Шахтар
1
1 : 1
1
Юрдінген
13:00 05:07:2019
завершено
 

Товариський матч

Шахтар – Юрдінген – 1:1

Голи: Бланко Лещук, 62 – Байстер, 81

Шахтар втратив перемогу над Юрдінгеном чемпіона світу-2014 – перший пропущений гол при Каштру

Донецький Шахтар сьогодні, 5 липня, провів перший поєдинок на передсезонних зборах в Австрії, суперником став Юрдінген. У першому таймі гра була рівною, а команди голів не забивали.

Натомість, у другій половині зустрічі "гірники" зусиллями Бланко Лещука вийшли вперед, але пропустили наприкінці поєдинку. У підсумку – нічия 1:1.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати

blog_ava
Шахтар – Юрдінген: Бланко Лещук затьмарює чемпіона світу, кепський матч проти команди з 3-го дивізіону
14:52
3126
Теги
Шахтар Шахтар Товариські матчі Шахтар - Юрдінген Відеоновини Юрдінген Юрдінген
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
56
хв
Марокко
19:00
Бенін
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук