Кривцов розповів, завдяки чому Шахтар не пропускав у 2019-у році в УПЛ

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов поділився очікуваннями від матчу проти Зорі та оцінив жеребкування Кубка України.

"У Зорі гарний колектив, який змагається за бронзу. Усі знають командний дух Зорі, тож на вболівальників чекає цікавий матч.

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Шахтар не пропускав цього року в УПЛ завдяки загальнокомандним діям в обороні. Ми маємо певну тактику, коли не лише захисники повинні оборонятися, а й лінія нападу та півзахисники.

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Як оціню жеребкування Кубка України? Це півфінали, і якщо команди дійшли до такої стадії, то всі вони – серйозні й гарні суперники. Гратимемо з тим, на кого пав жереб", – цитує Кривцова офіційний сайт Шахтаря.