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Воробей: Думаю, тренер Шахтаря подарує портвейн "Фонсека" Вернидубу після матчу в Харкові

11:33 460 Читать на русском
Воробей: Думаю, тренер Шахтаря подарує портвейн "Фонсека" Вернидубу після матчу в Харкові
Фонсека та Вернидуб

Колишній гравець Шахтаря Андрій Воробей поділився очікуваннями від матчу "гірників" проти Зорі у 24 турі УПЛ.

 

"В останні роки для Зорі матчі з Шахтарем стали своєрідним дербі. Тому сам суперник для луганців вже є подразником. І тому вони докладуть максимум зусиль, щоб відібрати очки у "гірників".

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Втома після 120 хвилин з Динамо? У Шахтаря є велика "лава", гравців купили за солідні гроші, і вони повинні себе показувати. Ось нехай виходять в чемпіонаті України і доводять.

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Якщо матч між Зорею та Шахтарем буде проходити без скандалів, то я думаю, тренер "гірників" подарує портвейн "Фонсека" Вернидубу після матчу в Харкові. Якщо зі скандалом, я не знаю, як "гаряча кров" зіграє у тренера", – сказав Воробей у коментарі Segodnya.ua.

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