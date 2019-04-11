СК Дніпро 1 – Шахтар: телеканал "2+2" транслюватиме матч Кубка України

Стало відомо, який канал транслюватиме матч між СК Дніпро-1 та Шахтарем.

Телеканал "2+2" у прямому ефірі покаже поєдинок 1/2 фіналу Кубка України між СК Дніпро-1 та Шахтарем, повідомляє офіційний сайт телеканалу.

Пятов: СК Дніпро-1 заслуговує грати в УПЛ

Зауважимо, що раніше домашні матчі дніпровської команди у рамках Кубка України транслював телеканал XSport. Раніше повідомлялось, що "2+2" хоче придбати права на трансляцію матчів СК Дніпро-1.

До слова, півфінальний поєдинок між командами Дмитра Михайленка та Паулу Фонсеки відбудеться у середу, 17 квітня, початок о 18:30.

Шахтар зіграє зі СК-Дніпро-1, Зоря буде протистояти Інгульцю – результати жеребкування 1/2 фіналу Кубка України