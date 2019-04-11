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СК Дніпро 1 – Шахтар: телеканал "2+2" транслюватиме матч Кубка України

20:58 15 Читать на русском
СК Дніпро 1 – Шахтар: телеканал "2+2" транслюватиме матч Кубка України
СК Дніпро 1 – Шахтар: телеканал "2+2" транслюватиме матч Кубка України

Стало відомо, який канал транслюватиме матч між СК Дніпро-1 та Шахтарем.

Телеканал "2+2" у прямому ефірі покаже поєдинок 1/2 фіналу Кубка України між СК Дніпро-1 та Шахтарем, повідомляє офіційний сайт телеканалу.

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Зауважимо, що раніше домашні матчі дніпровської команди у рамках Кубка України транслював телеканал XSport. Раніше повідомлялось, що "2+2" хоче придбати права на трансляцію матчів СК Дніпро-1.

До слова, півфінальний поєдинок між командами Дмитра Михайленка та Паулу Фонсеки відбудеться у середу, 17 квітня, початок о 18:30.

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Теги
Шахтар Шахтар Кубок України Канал 2+2 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
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