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Коваленко розпочав тренування у загальній групі Шахтаря

18:41 170 Читать на русском
Коваленко розпочав тренування у загальній групі Шахтаря
Віктор Коваленко / фото: ФК Шахтар

Півзахисник донецького Шахтаря Віктор Коваленко завершив реабілітацію після травми.

 

Сьогодні, 6 березня, Коваленко проводив тренування в загальній групі Шахтаря напередодні поєдинку 22-го туру УПЛ проти Колоса, повідомляє прес-служба "гірників".

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У той же час, продовжують відновлюватися від травм і працювати за індивідуальною програмою Манор Соломон, Алан Патрік, Олександр Піхальонок і Максим Малишев.

Нагадаємо, Коваленко пропустив 4 останні матчі "помаранчево-чорних" через травму задньої поверхні стегна. У нинішньому сезоні Коваленко зіграв у 19-ти поєдинках Шахтаря, забив 2 голи і віддав результативну передачу.

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