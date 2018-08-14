Кривцов повернувся в загальну групу Шахтаря

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов повністю відновився від травми і тренується в загальній групі.

Шахтар розпочав підготовку до матчу 5-го туру УПЛ проти ФК Львів.

Сергій Кривцов відновився від травми і готується до майбутнього поєдинку разом з загальною групою гравців Шахтаря, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

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Наставник "гірників" Паулу Фонсека може розраховувати на свого центрального захисника в наступному матчі у Львові в суботу, 18 серпня.

Останній раз Кривцов з'являвся на полі 21 липня у матчі за Суперкубок України проти Динамо.

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