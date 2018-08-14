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Кривцов вернулся в общую группу Шахтера

13 августа 23:34 6 Читати українською
Кривцов вернулся в общую группу Шахтера
Сергей Кривцов / Фото ФК Шахтер

Защитник Шахтера Сергей Кривцов полностью восстановился от травмы и тренируется в общей группе.

Шахтер начал подготовку к матчу 5-го тура УПЛ против ФК Львов.

Сергей Кривцов восстановился от травмы и готовится к предстоящему поединку вместе с общей группой игроков Шахтера, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

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Наставник "горняков" Паулу Фонсека может рассчитывать на своего центрального защитника в следующем матче во Львове в субботу, 18 августа.

Последний раз Кривцов появлялся на поле 21 июля в матче за Суперкубок Украины против Динамо.

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Украина5 тур

Львов - Шахтер: Суббота 18 августа 2018

Львов
до матча
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дн
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час
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30
мин
Шахтер
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