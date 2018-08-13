Олександрія стала одноосібним лідером, Шахтар знову зім'яв Ворсклу. Найкоротші підсумки 4 туру УПЛ

"Футбол 24" коротко резюмує четвертий тур української Прем'єр-ліги. Все найголовніше без зайвої лірики – у нашому матеріалі.

У центральному матчі туру Шахтар знову розгромив Ворсклу, збільшивши домашню переможну серію в чемпіонаті проти полтавців до 14 ігор. У першому таймі Ворскла виглядала дуже непогано, а тому "гірники" пропустили 600-й гол в УПЛ і пішли на перерву за програшного рахунку.

У другій половині зустрічі все кардинально змінилося – Шахтар просто зім'яв суперника 4 голами у відповідь. Переломний м'яч після класного фінта забив Марлос – гравець збірної України всьоме засмутив Ворсклу в чемпіонаті. Найпродуктивнішим футболістом зустрічі з 2 асистами та голом став Жуніор Мораєс.

Олександрія одноосібно очолила турнірну таблицю після мінімальної перемоги над Арсеналом. Підопічні Володимира Шарана відірвалися від Шахтаря і Динамо на 3 пункти та не пропустили жодного разу за 4 тури.

"Жовто-чорні" використали свій козир – стандарти. Грицук навісив зі штрафного, Шендрік головою скинув на Цурікова, а той розстріляв голкіпера. Олександрія відсвяткувала 50-ту вікторію в еліті та продовжила переможну серію до 16 матчів.

Натомість Арсенал з нулем залікових балів впевнено замикає турнірну таблицю. Фабріціо Раванеллі поки що не може проявити себе та спростувати невтішні прогнози щодо своєї тренерської кваліфікації.

Зоря у цьому році на виїзді перемагає тільки у Львові. Луганці створили чимало гольових можливостей біля воріт Карпат, але лише раз досягли цілі зусиллями Харатіна. "Леви" проводили 5-й матч поспіль перед власними вболівальниками, але створити Зорі проблеми не зуміли. Вперше з квітня "чорно-білі" пішли з поля без пропущеного м'яча – дуже хороший знак перед єврокубковим виїздом до Браги.

Чорноморець несподівано продовжує набирати очки, заперечуючи свій статус головного аутсайдера чемпіонату. Десна розгубилася у власному штрафному майданчику на стандарті та пропустила вирішальний гол від Смірнова. Одесити завершили на свою користь рівний матч, оформили 260 перемогу в УПЛ і піднялися на 4 місце.

Розкішний удар Євгена Пасіча з-за меж штрафного майданчика врятував Олімпік від поразки у грі зі Львовом. Футболісти Жилмара дві третини ігрового часу діяли в меншості через вилучення Приймака, однак при цьому нічим не поступалися опоненту. Очки у цьому турі – велика удача для донеччан.

Ще один матч 4 туру Динамо – Маріуполь перенесений на вересень через участь команд у єврокубках. Маріуполь лише у четвер ввечері зустрічався в Лізі Європи з Бордо, а Динамо вже у вівторок прийматиме в Лізі чемпіонів Славію.

Пятов програв Шахтарю чергове Класичне, красиві голи не принесли Карпатам успіху. Підсумки 3 туру УПЛ