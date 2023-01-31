Захисник Шахтаря та збірної України Сергій Кривцов спробує свої сили в МЛС.

Старожил "гірників" офіційно приєднався до Інтера Маямі, інформує прес-служба американського клубу, співвласником якого є Девід Бекхем.

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Контракт 31-річного захисника розрахований на два роки й містить опцію пролонгації ще на кампанію 2025-го. Контракт Сергія з Шахтарем завершувався влітку, тож футболіст зумів принести у казну донеччан певну суму, точна цифра поки невідома.

Нагадаємо, Кривцов є вихованцем запорізького Металурга, зі складу якого в травні 2010 року перейшов до "гірників". Відтоді провів 224 матчі, у яких забив 13 м'ячів. Разом з командою Кривцов виграв 22 трофеї: 8 разів ставав чемпіоном України, а ще завоював по 7 Кубків і Суперкубків України.

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