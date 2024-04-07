Іспанський захисник влітку 2023 року на правах вільного агента повернувся у рідний клуб. Чинна угода з Серхіо Рамоса з Севільєю закінчується у 2024 році і поки не відомо, чи продовжить він контракт.

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Як повідомляє журналіст Екрем Конур, 38-річний захисник зацікавив Інтер Маямі та Лос-Анджелес Гелаксі з МЛС. Обидва клуби позмагаються за право підписати Серхіо Рамос. Ліонель Мессі та іспанець вже були одноклубниками, коли виступали разом за ПСЖ.

Варто зауважити, що у складі Інтер Маямі виступає Сергій Кривцов. Якщо Серхіо Рамос приєднається до команди з Флориди, то українець отримає серйозного конкурента за місце у стартовому складі.

Нагадаємо, Рамос зіграв у цьому сезоні за Севілью у 29 матчах у всіх турнірах. В його активі сім голів та одна результативна передача.

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