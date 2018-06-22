Кривцов: Коліно не турбує, є біль у гомілкостопі

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов прокоментував відновлення після травми.

"Коліно не турбує взагалі, натомість у гомілкостопі ще є болісні відчуття. Переконаний, згодом вони минуть і все буде добре. Виконую спеціальні вправи в тренажерному залі, а також граємо з друзями в пляжний волейбол, потроху набираю форму й готуюся до зборів.

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Головне – ми завоювали всі трофеї на внутрішній арені, другий рік поспіль здобули золоті медалі чемпіонату. Звісно, окремо відзначу Лігу чемпіонів, вихід у плей-оф і матчі з найсильнішими командами Європи. У новому сезоні ми також повинні ставити собі завдання щонайменше подолати груповий етап", – цитує Кривцова офіційний сайт Шахтаря.