toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
БРАЗИЛІЯ - КОСТА-РІКА НІГЕРІЯ - ІСЛАНДІЯ СЕРБІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТІЯ Новини ЧС 2018

Кривцов: Коліно не турбує, є біль у гомілкостопі

15 червня 12:07 84 Читать на русском
Кривцов: Коліно не турбує, є біль у гомілкостопі
Сергій Кривцов / Олександр Осипов

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов прокоментував відновлення після травми.

"Коліно не турбує взагалі, натомість у гомілкостопі ще є болісні відчуття. Переконаний, згодом вони минуть і все буде добре. Виконую спеціальні вправи в тренажерному залі, а також граємо з друзями в пляжний волейбол, потроху набираю форму й готуюся до зборів.

Будківський – про перехід у Сошо: Зачіпає той факт, що Шахтар на мене не розраховує

Головне – ми завоювали всі трофеї на внутрішній арені, другий рік поспіль здобули золоті медалі чемпіонату. Звісно, окремо відзначу Лігу чемпіонів, вихід у плей-оф і матчі з найсильнішими командами Європи. У новому сезоні ми також повинні ставити собі завдання щонайменше подолати груповий етап", – цитує Кривцова офіційний сайт Шахтаря.

Теги
Шахтар Шахтар Сергій Кривцов Сергій Кривцов
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
4
хв
Нігерія
18:00
Ісландія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук