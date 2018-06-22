Будківський – про перехід у Сошо: Зачіпає той факт, що Шахтар на мене не розраховує

Новачок французького Сошо Пилип Будківський прокоментував свій перехід та ситуацію в Шахтарі.

"У мене відбулася зустріч з генеральним директором, на якій мені дали зрозуміти, що потрібно шукати іншу команду. Було сказано, що на збори з Шахтарем мене не беруть.

Будківський – гравець Сошо

Чіпляє, що в Шахтарі на мене не розраховують. Напевно, як і будь-якого іншого футболіста. Хотілося б підписати повноцінний контракт і залишатися на одному місці, а не їздити по орендах. Втім, на даний момент у мене чинну угоду з Шахтарем до 2020 року. Через два роки договір закінчиться і невідомо, що буде далі. Все залежить тільки від мене.

Подзвонив агент і сказав, що є зацікавленість зі сторони Сошо. Мовляв, збирається нова команда, змінився головний тренер. Я взяв час на роздуми адже потрібно було порадитися з сім'єю. Рідні мене підтримали в цьому питанні. Для себе я вирішив, що це новий виклик у кар'єрі і новий етап в житті. Потрібно по максимуму скористатися наданим шансом", – цитує Будківського FootBoom.