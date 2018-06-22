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Кривцов: Колено не беспокоит, есть боль в голеностопе

15 июня 12:07 34 Читати українською
Кривцов: Колено не беспокоит, есть боль в голеностопе
Сергей Кривцов / Александр Осипов

Защитник Шахтера Сергей Кривцов прокомментировал восстановления после травмы.

"Колено не беспокоит вообще, а вот в голеностопе еще есть болевые ощущения. Уверен, со временем они пройдут и все будет в порядке. Выполняю специальные упражнения в тренажерном зале, а также играем с друзьями в пляжный волейбол, понемногу набираю форму и готовлюсь к сборам.

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Главное – мы завоевали все трофеи на внутренней арене, второй год подряд добыли золотые медали чемпионата. Конечно, отдельно отмечу Лигу чемпионов, выход в плей-офф и матчи с сильнейшими командами Европы. В новом сезоне мы также должны ставить перед собой задачу преодолеть групповой этап как минимум", – цитирует Кривцова официальный сайт Шахтера.

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