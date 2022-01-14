"Ми з юнацької команди беремо хлопців, які себе добре проявили в першій частині сезону. У Харкові починатимуть з нами працювати Владислав Островський та Антоній Емере.

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Також ми повернули двох вихованців Кевіна Дуруеке та Дениса Почерніна, які добре проявили себе у Другій лізі, тому дамо їм можливість працювати з нами, а далі все буде залежати від них. Юрій Потімків з нами вже декілька місяців працює, тому я його вже беру, як гравця основного складу. Також візьмемо воротаря Ігоря Потімківа. Буде у нас два брати в команді, допомагатимуть одне одному. Сподіваюсь, що у кожній лінії у нас буде хороша конкуренція.

Я вважаю, що нам дуже не вистачало наших травмованих гравців. Ті хлопці, які одужають, Пономар, Дерек, Жичиков, Дмитренко, Русин, Кравченко – це для нас є підсилення. Для нас, звісно, "гаряча" позиція лівого захисника, ми працюємо у цьому напрямку, але, на жаль, поки складно знайти саме такого гравця, як ми хочемо. Сподіваюсь, що вже в Туреччині ми закриємо цю позицію", – цитує Кривенцова офіційний сайт харків'ян.

Нагадаємо, на зимову паузу Металіст 1925 пішов на десятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 19 очок.

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