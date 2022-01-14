"Мы из юношеской команды берем ребят, хорошо себя проявивших в первой части сезона. В Харькове будут с нами начинать работать Владислав Островский и Антоний Эмере.

Металлист 1925 года подписал защитника Шахтера и рассчитывает, что он станет лидером молодежной сборной Украины

Также мы вернули двоих воспитанников Кевина Дуруэке и Дениса Почернина, хорошо проявивших себя во второй лиге, поэтому дадим им возможность работать с нами, а дальше все будет зависеть от них. Юрий Потимкив с нами уже несколько месяцев работает, поэтому я его уже беру как игрока основного состава. Также возьмем вратаря Игоря Потимкива. Будет у нас два брата в команде, будут помогать друг другу. Надеюсь, что в каждой линии у нас будет хорошая конкуренция.

Я считаю, что нам очень не хватало травмированных игроков. Те ребята, которые поправятся, Пономарь, Дерек, Жичиков, Дмитренко, Русин, Кравченко – это для нас усиление. Для нас, конечно, "горячая" позиция левого защитника, мы работаем в этом направлении, но, к сожалению, пока сложно найти именно такого игрока, как мы хотим. Надеюсь, что уже в Турции мы закроем эту позицию", – цитирует Кривенцова официальный сайт харьковчан.

Напомним, на зимнюю паузу Металлист 1925 ушел на десятой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 19 очков.

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