Наставник Металіста 1925 Валерій Кривенцов у коментарі офіційному сайту клубу повідомив про підписання Капінуса.

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"Ми взяли правого захисника Дмитра Капінуса в оренду з Шахтаря на півтора року. Щодо нього така ж ситуація, як і щодо Дмитра Криськіва. Це талановитий молодий гравець. Я вважаю, що в нього хороше майбутнє, бо має багато хороших якостей.

Як він буде розвиватися у нас – це залежатиме від нього. Але, що стосується нашого тренерського штабу, ми усіляко допомагатимемо йому розкрити свій талант. Розраховуємо, що у подальшому він стане лідером молодіжної збірної", – цитує Кривенцова прес-служба клубу.

Додамо, що Капінус виступав за Шахтар U-19 у першій половині сезону та зіграв у 6 матчах юнацької Ліги чемпіонів, у яких відзначився 2 асистами.

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