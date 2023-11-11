Форвард Зорі Едуардо Герреро отримав виклик до збірної Панами, повідомляє прес-служба місцевої федерації футболу.

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Центральноамериканська команда у боротьбі за вихід у чвертьфінал Ліги націй КОНКАКАФ зіграє два матчі з Коста-Рикою (17 листопада на виїзді і 21 листопада вдома).

Нагадаємо, Герреро вперше отримав виклик у національну команду у жовтні 2017 року. З цього часу встиг зіграти за "канальщиків" 8 поєдинків, в яких відзначився одним асистом. У поточному сезоні у складі Зорі він забив 6 голів і віддав 1 результативну передачу в 16-ти матчах.

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