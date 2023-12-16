На зимний перерыв криворожцы ушли на первом месте турнирной таблицы, опережая СК Днепр-1 только по дополнительным показателям. Впрочем, у Динамо и Шахтера есть несыгранные матчи – если выиграют их все, окажутся на вершине. Так что весной нас ждет упорная борьба за чемпионство.

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Кривбасс планирует выйти из отпуска 8 января. Неделю подопечные Юрия Вернидуба будут работать в Украине, после чего переберутся в Испанию. Заграничный сбор команды продлится месяц, сообщает Sport.ua.

На Пиренеях Кривбасс планирует сыграть десять товарищеских матчей. В настоящее время известны уже три соперника – Реал (Мурсия, Испания), Виборг (Дания), Пяст (Польша).

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