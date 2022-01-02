Криворізький клуб обрав команди, з якими проведе товариські матчі під час зимової паузи.

Перший етап підготовки до весняної частини сезону Кривбас проведе з 20 січня по 4 лютого, після якого у команди Олександра Бабича заплановані два збори в Туреччині, повідомляє Meta Ratings.

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На першому закордонному етапі підготовки, який триватиме з 8 по 22 лютого, криворіжці зіграють чотири спаринги. Вже досягнуто згоди щодо проведення контрольних матчів з латвійською Вальмієрою, представником УПЛ – Інгульцем (16 лютого) та Акжайиком з Казахстану, який тренує український фахівець Володимир Мазяр. Ще один спаринг-партнер уточнюється.

Перед другим збором (з 26 лютого по 11 березня) у команди буде триденний відпочинок, який футболісти зможуть провести зі своїми сім'ями. Після повернення з Туреччини криворіжці одразу ж розпочнуть підготовку до поєдинку 21-го туру – з Поділлям, що відбудеться 19 березня.

Нагадаємо, на зимову паузу Кривбас пішов на другій сходинці турнірної таблиці Першої ліги, маючи у своєму активі 42 очки.

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