В останній день 2021 року Вадим Заяць склав свої повноваження президента чернівецького клубу, повідомляє Meta Ratings.

Дніпро Черкаси розпустив гравців та тренерський штаб

47-річний функціонер, який обіймав цю посаду з 2019 року, запам'ятався уболівальникам чехардою на тренерському містку Буковини. Заяць пішов, але залишив за собою серйозні борги – футболісти та тренерський склад отримували зарплату востаннє лише на початку жовтня.

Нагадаємо, на зимову паузу Буковина пішла на дев'ятій сходинці турнірної таблиці групи А Другої ліги, маючи у своєму активі 23 очки.

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