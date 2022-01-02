Первый этап подготовки к весенней части сезона Кривбасс проведет с 20 января по 4 февраля, после чего у команды Александра Бабича запланировано два сбора в Турции, сообщает Meta Ratings.

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На первом зарубежном этапе подготовки, который продлится с 8 по 22 февраля, криворожцы сыграют четыре спарринга. Уже достигнуто соглашение о проведении контрольных матчей с латвийской Вальмиерой, представителем УПЛ – Ингульцем (16 февраля) и Акжайиком из Казахстана, который тренирует украинский специалист Владимир Мазяр. Еще один спарринг-партнер уточняется.

Перед вторым сбором (с 26 февраля по 11 марта) у команды будет трехдневный отдых, который футболисты могут провести со своими семьями. По возвращении из Турции криворожцы сразу же приступят к подготовке к поединку 21-го тура – ​​с Подольем, который состоится 19 марта.

Напомним, на зимнюю паузу Кривбасс ушел на второй строчке турнирной таблицы Первой лиги, имея в своем активе 42 очка.

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