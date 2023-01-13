Кривбас визначився з місцем проведення зимових зборів – підопічні Вернидуба зіграють 9 спарингів
Криворізький клуб верстає календар підготовки до другого кола чемпіонату України.
Кривбас проведе у Туреччині другі та треті зимові збори, повідомляє офіційний сайт "біло-червоно-чорних".
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Перший етап закордонної підготовки пройде в Белеку, другий – в Ларі. Турецький виїзд триватиме місяць – з 20 січня по 20 лютого. На зборах Кривбас зіграє дев'ять контрольних матчів проти команд з європейських вищих дивізіонів. Перший спаринг заплановано на 24 січня.
Нагадаємо, на зимовупаузу криворіжці пішли на 9-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 18 очок.
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