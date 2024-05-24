На зустрічі з Андрієм Шевченко питання взаємовідносин з росіянами виявилось складнішим, ніж очікували

Російська преса з позицією визначилась ще у 1999-му

Президент УАФ Андрій Шевченко разом з Генсеком УАФ Ігорем Грищенком провів зустріч із журналістами. Основною темою обговорення став фінансовий кошторис, але увагу приділили й іншим аспектам – зокрема, моделі поведінки з російською пресою, яку УЄФА люб'язно запросив на Євро-2024.

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Конкретне запитання поставили представники видання UA-Футбол: "Чи проводила/проводитиме УАФ інструкцію з гравцями та вболівальниками збірної України щодо контактів з цими журналістами на кшталт того, як НОК виробив протокол поводження українських спортсменів з так званими "нейтральними" на Олімпіаді?"

Це запитання спричинило жваві дискусії в конференц-залі Будинку футболу. Журналіст Сергій Болотніков уточнює, про що йшла розмова: "Ціла дискусія, що робити з російськими журналістами на Євро – як їх впізнати, уникати, чи відповідати їм щось".

Учасники зустрічі повідомляють, що чітких відповідей від керівництва УАФ так і не прозвучало. "Єдиного рішення немає", – резюмував Сергій Болотніков.

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