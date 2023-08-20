Матч Чорноморець – Динамо відбудеться сьогодні, 20-го серпня, на стадіоні "Чорноморець" у Одесі. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Чорноморець видав доволі неоднозначний старт нового сезону. Одесити впевнено перемогли новачків УПЛ – ЛНЗ і Оболонь – однак так же впевнено програли Колосу. У матчі з "пивоварами" в попередньому турі було два вилучення після 70-ї хвилини, але не варто списувати нервове завершення тільки на даний факт. Команда прпускалася індивідуальних помилок у простих ситуаціях (саме після такої вилучили Салюка) і невиразно відоборонялась на стандартах, хоча в цілому виглядала сильно.

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Гру підопічних Романа Григорчука можна відзначити як за пресинг (що вже не дивує), так і за позиційний наступ. Захисники "моряків" працюють у сміливому стилі, підіймаючись на чужу половину, а Єрмаков роздає філігранні передачі в глибину (цим також сильний опорник Васильєв). У команди є варіативність при дистрибуції м'яча, тож Динамо буде непросто.

Навряд чи кияни сподіваються на легкий матч, враховуючи травневу поразку від Чорноморця. Тоді у ворота гранда залетіло аж три голи. Те фіаско де-факто залишило "біло-синіх" без шансів на медалі, хоча одеситам серйозно пощастило в тій грі.

Головна проблема "моряків" з того часу не змінилась – у Романа Григорчука обмежений ресурс по футболістах. Після вилучення Салюка він залишився всього з двома центрбеками, а профільного лівого фулбека взагалі немає (цю роль виконує вінгер Брагару). Як і немає рівноцінної заміни двом основним опорникам.

У Динамо схожі труднощі. Здавалося б, у гранда апріорі кращі кадрові умови, однак насправді кияни критично залежні від форми своїх лідерів. Версію команди Мірчі Луческу без Шапаренка й сильних вінгерів ми бачили у попередньому сезоні – контраст зі стартом нинішнього разючий. У перших двох турах УПЛ кияни забили вісім голів, продемонструвавши фантастичну гнучкість та ефективність в роботі на чужій третині.

Наразі ротація без великої втрати у якості можлива хіба що на позиціях лівого фулбека та лівого вінгера. Навіть у центрі захисту, який, здавалося б, нічого не врятує, мало простору для маневру – Сирота зі своїми передачами стає незамінним, а Попов за правильного налаштування найкращий у боротьбі. Між тим, Мірча Луческу скаржиться на тривалі переїзди та втому своїх підопічних.

Дійсно, п'ятницю після важкого матчу з Арісом динамівці витратили на дорогу з Бухареста до Одеси. Втім, у команди був повноцінний день для відновлення – а до того "біло-сині" відпочивали весь тиждень завдяки перенесенню зустрічі з Металістом 1925. Поєдинок з Вересом у наступному турі теж перенесли, тож навантаження на киян не такі вже й страшні.

І це погано для Чорноморця, адже в атакувальній роботі Динамо виглядає грізно. Можливо, це було не так помітно в єврокубках, але одеситам до Аріса поки що далеко. Тривогу столичного колективу викликає гра в обороні, внаслідок якої навіть Минай з Оболонню мають шанси на гучні сенсації – втім, навіть за такої серйозної вразливості кияни здобувають потрібні результати. Словом, фаворит очевидний.

Кадрова ситуація

Травмовані: Войтіховський, Бадібанга (Чорноморець)

Дискваліфіковані: Кузик, Салюк – Попов

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Динамо

Чорноморець: Шевченко – Путря, Єрмаков, Гучек, Брагару – Васильєв, Шпорн – Штогрін, Хадіда, Бойчук – Ієде

Динамо: Бущан – Тимчик, Дячук, Сирота, Вівчаренко – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв – Ванат

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Динамо фаворитом матчу УПЛ. На перемогу киян дають коефіцієнт 1.43, в той час як на тріумф Чорноморця – аж 8.10. Коефіцієнт на нічию становить 4.10.

Фахівці очікують результативної гри. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.76, аналогічний тотал менше – 2.10. Гол Владислава Ваната помножить вашу ставку на 2.20, а Самсона Ієде – на 3.50.

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