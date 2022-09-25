Три футболісти глибокого резерву припинили співпрацю з Кривбасом. Контракти розірвали за обопільною згодою сторін, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Йдеться про Гліба Попчука, Івана Козака та Євгена Ніколашина. У нинішньому сезоні вони не зіграли жодної хвилини за команду Юрія Вернидуба. Ба більше, ці гравці востаннє виходили на поле в офіційному матчі Кривбаса ще у сезоні 2020/21, після чого виступали по орендах в інших клубах.

До слова, вихід в УПЛ дався криворіжцям дуже складно. За чотири стартових тури Кривбас набрав лише одне очко, не забивши жодного гола в чотирьох матчах. Наразі команда розташувалася на дні турнірної таблиці.