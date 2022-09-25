Три футболиста глубокого резерва прекратили сотрудничество с Кривбассом. Контракты расторгли по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба.

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Речь идет о Глебе Попчуке, Иване Козаке и Евгении Николашине. В нынешнем сезоне они не сыграли ни одной минуты за команду Юрия Вернидуба. Более того, эти игроки в последний раз выходили на поле в официальном матче Кривбасса еще в сезоне 2020/21, после чего выступали по арендам в других клубах.

К слову, выход в УПЛ дался криворожанам очень сложно. За четыре стартовых тура Кривбасс набрал лишь одно очко, не забив ни одного гола в четырех матчах. На данный момент команда расположилась на дне турнирной таблицы.