Черкаський ЛНЗ, який вперше в історії вийшов в українську Прем'єр-лігу, підписав зіркового новачка – гравцем черкасців став колишній футболіст збірної України Денис Олійник.

Новачок УПЛ ефектно презентував історичну форму на дебютний сезон в еліті

Як повідомляє клубна прес-служба, футболіст обрав собі 16 ігровий номер. Фінансові деталі угоди і термін контракту не розголошуються.

Олійник є вихованцем київського Динамо. Футболіст відомий за виступами за Металіст, Дніпро, німецький Дармштадт, нідерландський Вітесс та інші клуби. Також гравець провів 12 матчів у складі національної збірної України.

В минулому сезоні Олійник захищав кольори полтавської Ворскли. В складі команди Віктора Скрипника гравець провів 25 матчів, у яких зумів двічі відзначитись і віддав 4 асисти.

Нагадаємо, команда Олександра Ковпака стартує в УПЛ матчем проти одеського Чорноморця, який відбудеться в неділю, 30 липня, старт зустрічі заплановано на 13:00.