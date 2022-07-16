Кривбас на своєму офіційному сайті повідомив, що до розташування команди повернувся хорватський захисник.

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Цікаво, що він став першим легіонером, який приєднався до команди після приходу Юрія Вернидуба на посаду головного тренера.

Зауважимо, що Ловріч зіграв у 7 поєдинках за Кривбас у минулому сезоні, забивши 1 гол. Хорват приєднався до криворізького клубу влітку 2021 року.

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