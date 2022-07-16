Кривбасс объявил о возвращении первого легионера
18:37 - Читати українською
Хорватский защитник Драган Ловрич решил вернуться в расположение криворожского клуба.
Кривбасс на своем официальном сайте сообщил, что в расположение команды вернулся хорватский защитник.
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Интересно, что он стал первым легионером, присоединившимся к команде после прихода Юрия Вернидуба на должность главного тренера.
Отметим, что Ловрич сыграл в 7 поединках за Кривбасс в прошлом сезоне, забив 1 гол. Хорват присоединился к криворожскому клубу летом 2021 года.
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