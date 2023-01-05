Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив, що Максим Луньов став першим підсиленням криворіжців цієї зими.

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Контракт розрахований на 2 роки. Луньов приєднався на правах вільного агента, оскільки з початку року залишився без клубу, покинувши Зорю.

Нагадаємо, Луньов виступав за Зорю літа 2017 року. За цей час зіграв за "чорно-білих" 114 матчів, в яких забив 4 голи та віддав 9 гольових передач. У поточному сезоні провів 11 поєдинків. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

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