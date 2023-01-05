Кривбасс объявил о первом зимнем трансфере – Вернидуб продолжает собирать экс-подопечных времен Зари
10:39 - Читати українською
Полузащитник Максим Лунёв официально присоединился к Кривбассу.
Кривбасс на своем официальном сайте объявил, что Максим Лунёв стал первым усилением криворожцев этой зимой.
Легионер СК Днепр-1 отказывается возвращаться в Украину
Договор рассчитан на 2 года. Лунёв присоединился на правах свободного агента, поскольку с начала года остался без клуба, покинув Зорю.
Напомним, Лунёв выступал за Зарю летом 2017 года. За это время сыграл за черно-белых 114 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 9 голевых передач. В нынешнем сезоне провел 11 поединков. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.
Оборонець Бахмута, активіст Майдану, воїн з часів АТО – українські футболісти на війні з Росією
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter