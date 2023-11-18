Кривбас презентував першого португальця в історії клубу. Правий захисник Рафаель Бандейра підписав контракт на три роки і вже тренується з командою, інформує офіційний сайт криворіжців.

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До Кривого Рогу 22-річний захисник переїхав у статусі вільного агента. Попереднім його клубом був португальський Академіко. Раніше Бандейра виступав в академії Спортінга, де провів 5 років, Ювентуса, а також за французький Ам'єн. У Турині Бандейра грав за команди U-17 і U-19. Також в активі захисника 7 матчів за збірну Португалії U-18.

Нагадаємо, після 14-ти турів УПЛ Кривбас посідає третє місце. Команда Юрія Вернидуба набрала 27 очок. Полісся випереджає криворіжців на 2 бали, СК Дніпро-1 – на 3.

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