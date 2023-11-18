Кривбасс представил первого португальца в истории клуба. Правый защитник Рафаэль Бандейра подписал контракт на три года и уже тренируется с командой, сообщает официальный сайт криворожцев.

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В Кривой Рог 22-летний защитник переехал в статусе свободного агента. Предыдущим его клубом был португальский Академико. Ранее Бандейра выступал в Академии Спортинга, где провел 5 лет, Ювентуса, а также за французский Амьен. В Турине Бандейра играл за команды U-17 и U-19. Также в активе защитника 7 матчей за сборную Португалии U-18.

Напомним, после 14 туров УПЛ Кривбасс занимает третье место. Команда Юрия Вернидуба набрала 27 очков. Полесье опережает криворожцев на 2 балла, СК Днепр-1 – на 3 балла.

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