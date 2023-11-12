Кривбас в рамках 14-го туру УПЛ приймає Динамо. Анонс і прогноз букмекерів на матч читайте на "Футбол 24".

Матч Кривбас – Динамо відбудеться сьогодні, 12-го листопада, на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом. Дивитись гру можна безкоштовно на ютуб-каналі Кривбаса.

Кривбас завершував попередній тур у статусі лідера чемпіонату. Вчора Полісся обійшло криворіжців, але то таке – важливо, що на вершині турнірної таблиці досі немає ні Шахтаря, ні Динамо. А перше коло УПЛ ось-ось завершиться. Звісно ж, підопічні Юрія Вернидуба бажають взяти "зимове золото", однак СК Дніпро-1 має рівність за очками, а донеччани мають на три бали менше при грі в запасі.

За таких умов критично важливо зачепитись хоча б за нічию за Динамо. Хоча гранда цілком можна і перемогти. Кияни за підсумками туру ризикують випасти за межі першої десятки УПЛ, а перемог вони не знають у чотирьох матчах поспіль – при трьох поразках. Без Ярмоленка "біло-сині" здаються безнадійними, причому статистика дійсно відповідає рівню середняка.

Але недооцінювати такий колектив небезпечно. По-перше, Динамо після тривалої серії невдач має бути заведеним – тим паче, що кияни починають роботу з новим тренером. По-друге, в основу повертається Ванат, Шапаренко набирає форму, та і Буяльський має відновитись після легкого пошкодження (він вже у заявці). По-третє, у Класичному команда непогано пресингувала, гарно комбінувала на флангах і створювала моменти.

Вболівай та роби прогнози.

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У "біло-синіх" величезні проблеми в позиційному наступі. Якщо проти них зачинитись у середньому-низькому блоці, то гранд створить мізер моментів. Втім, кияни досі зберігають вміння працювати через "швидкі фланги" й контратаки. Динамо, як тому фільмі, дійсно біжить – але чи вистачить біганини для тріумфу над Кривбасом?

Досвід Шахтаря показує, що навряд чи. "Гірники" при Патріку мали проблеми в позиційній атаці, програвали боротьбу й отримали 3:3. Криворіжці прямо зараз виглядають ідеальним середняком УПЛ – у них все в порядку з єдиноборствами, побудовою оборонного блоку, контргрою та стандартами. Все відпрацьовано до автоматизму.

При цьому не слід вважати такий футбол примітивним. Кривбас є одним із лідерів УПЛ за гострими передачами, за середньою дистанцією ударів, числом підбирань на чужій третині та кількістю пасів. У половині матчів колектив проводив навіть більше володінь, ніж Шахтар. Словом, Юрій Вернидуб в межах своїх принципів і кадрових ресурсів вибудував прекрасно збалансовану машину, здатну оформити 3:3 з грандом, здолати Чорноморець чи розгромити СК Дніпро-1.

Найкраще законтрити цього монстра змогли Оболонь і Полісся – вони просто не лізли зайвий раз уперед, зробивши ставку на надійність позаду. Це сильно обмежило ефективність атак Кривбаса, звиклого до гри на зустрічних курсах. Тим не менш, підопічні Юрія Вернидуба не програли й все одно організували 3-4 топових моменти.

Проблемою киян є неприпустимість "відсиджування". Команда Олександра Шовковського критично потребує перемоги, а значить необхідно лізти вперед, розкриваючи тили для криворіжців. А тили у "біло-синіх" крихкі – як в обороні, так і при просуванні. Дуже цікаво поглянути, як новий коуч Динамо поведе себе за такого розкладу.

Кадрова ситуація

Травмовані: Семенов, Якимець, Соса – Буяльський (під питанням), Ярмоленко, Діалло

Дискваліфіковані: Волошин (Динамо)

Орієнтовні склади на матч Кривбас – Динамо

Кривбас: Кліщук – Понедєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго – Іліч, Бізімана – Кузик, Дебелко, Задерака – Кожушко

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Дячук, Дубінчак – Бражко, Шапаренко – Караваєв, Буяльський, Кабаєв – Ванат

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Динамо фаворитом матчу УПЛ. На перемогу підопічних Олександра Шовковського дають 2.02, а на тріумф Кривбаса – 3.75. Нічию теж оцінили коефіцієнтом 3.75.

Фахівці не визначились, чи буде матч результативним. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.94, аналогічний тотал менше – 1.96. Гол Владислава Ваната помножить вашу ставку на 2.50, а Олега Кожушка – на 3.55.

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