Кривбас анонсував останній матч першого кола у стилі серіалу "Гра в кальмара"
Прес-служба команди з Кривого Рогу продемонструвала, що знайома із трендами сьогодення.
На поєдинок 15-го туру Першої ліги проти Полісся Кривбас запрошує постером, пов'язаним із серіалом "Гра в кальмара".
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На зображенні можна побачити голкіпера криворіжців Богдана Сарнавського, який нібито виконує роль охоронця. "Давай зіграємо", – написала прес-служба, закликаючи фанатів в Ужгород на останній матч першого кола.
"Гра в кальмара" – це серіал, який став не лише найпопулярнішим в історії платформи Netflix, а й найбільш прибутковим. Компанія заробила на ньому понад 900 мільйонів доларів.
До слова, Кривбас після 14-ти турів розташувався на другій сходинці Першої ліги, маючи у своєму активі 28 очок. Відставання від лідера Металіста складає 7 пунктів.