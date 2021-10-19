Прес-служба команди з Кривого Рогу продемонструвала, що знайома із трендами сьогодення.

На поєдинок 15-го туру Першої ліги проти Полісся Кривбас запрошує постером, пов'язаним із серіалом "Гра в кальмара".

Перша ліга: Кривбас розбив Краматорськ та повернувся на друге місце, Прикарпаття наблизилось до топ-4

На зображенні можна побачити голкіпера криворіжців Богдана Сарнавського, який нібито виконує роль охоронця. "Давай зіграємо", – написала прес-служба, закликаючи фанатів в Ужгород на останній матч першого кола.

"Гра в кальмара" – це серіал, який став не лише найпопулярнішим в історії платформи Netflix, а й найбільш прибутковим. Компанія заробила на ньому понад 900 мільйонів доларів.

До слова, Кривбас після 14-ти турів розташувався на другій сходинці Першої ліги, маючи у своєму активі 28 очок. Відставання від лідера Металіста складає 7 пунктів.