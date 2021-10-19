Пресс-служба команды из Кривого Рога продемонстрировала, что знакома с трендами современности.

На поединок 15-го тура Первой лиги против Полесья Кривбасс приглашает постером, связанным с сериалом "Игра в кальмара".

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На изображении можно увидеть голкипера криворожан Богдана Сарнавского, который якобы выполняет роль охранника. "Давай сыграем", – написала пресс-служба, призывая фанатов в Ужгород на последний матч первого круга.

"Игра в кальмара" – это сериал, который стал не только самым популярным в истории платформы Netflix, но и наиболее прибыльным. Компания заработала на нем более 900 млн долларов.

К слову, Кривбасс после 14-ти туров расположился на второй строчке, имея в своем активе 28 очков. Отставание от лидера Металлиста составляет 7 пунктов.